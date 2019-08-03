СЕГОДНЯ 05:04 2019-08-03T05:04:38+03:00

Погода на Ямале 3 августа: дожди и грозы ожидаются на всей территории округа Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +19 градусов, пасмурно, дождь, гроза. Ветер восточный 5 м/с.

В Ноябрьске +20 градусов, переменная облачность. Дождь с грозой – в течение дня. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +25 градусов. Солнечная погода без осадков вечером сменится на дождливую с грозой. Ветер юго-восточный 10 м/с.

В Надыме +22 градуса, пасмурно, дождь, гроза. Осадки к вечеру усилятся до ливня. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Губкинском +25 градусов. Дождь с грозой – в середине дня. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +26 градусов, малооблачно, дождь с грозой. Юго-восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко +18 градусов, малооблачно. Ливень с грозой. Юго-восточный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги до +19 градусов. Дождь с грозой будет идти весь день. Восточный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU