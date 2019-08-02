Участники этнографической экспедиции «Зов тундры» десантировались в Лопхари

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-02T16:25:45+03:00

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Десять активистов из числа коренных малочисленных народов Севера 2 августа отправились в село Лопхари. Это первая точка этнографического путешествия под названием «Зов тундры». Всего в экспедиции участвуют 13 человек в возрасте от 18 до 30 лет, координатор проекта Инесса Яунгад, спасатель и медицинский работник. Главная цель экспедиции – формирование позитивных межэтнических отношений.

1 августа на установочном сборе ребята познакомились друг с другом и организационной группой, а также прошли инструктаж по технике безопасности. Вернутся в Салехард путешественники 8 августа. За это время они успеют не только узнать традиции и обычаи народов ханты в Шурышкарском районе, но и сами расскажут о своих городах и посёлках, многие взяли национальные костюмы.

Впереди мастер-классы по изготовлению предметов быта, общение с местными жителями, встречи с интересными людьми, тайны и легенды малой Родины.

Итогом поездки станет сбор фото- и видеоматериалов о жизни в ямальской глубинке. Познавательные видеосюжеты будут доступны на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU