Переправа Салехард – Лабытнаги может остановиться из-за ветра

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-02T16:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На главной переправе Ямала через Обь 3 августа возможна приостановка работы паромов. На водном транспорте по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам вероятны задержки рейсов, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В режим работы может вмешаться предстоящая непогода

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» 3 августа на территории ЯНАО прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Ожидается местами небольшой, на западе ночью умеренный, а днем сильный дождь, возможна гроза.

Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. В Салехард, Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Новом Уренгое, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Красноселькупском и Тазовском районах - до 13-18 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23, местами до +25…+30 градусов.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046. Телефон речвокзала Салехарда: +7 (34922) 7-20-77, +7 (908) 860-20-77.

ИСТОЧНИК KP.RU