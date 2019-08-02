СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-02T15:53:05+03:00

На дороге Надым – Салехард уложили ещё 37 км трассы в щебне Фото: yanao.ru

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На участке Надым – Салехард автодороги Сургут – Салехард в 2019 году планируется построить 64,5 км трассы в щебне. Дорожники уложили уже 37 км. Работы идут согласно графику.

Строительство трассы началось в 2011 году. Общая протяжённость участка Надым – Салехард – 344 км. Из них введено в эксплуатацию 170 км автомобильной дороги (150 км – в асфальтобетоне, 20 км – в щебне).

Так, на км 1060 – км 1120 дорожники занимаются устройством нижнего слоя щебёночного основания, укреплением обочин. На строительстве задействовано 215 человек и 60 единиц техники. До конца года планируется построить 23 км автодороги в переходном типе покрытия.

На участке км 1120 – км 1191 продолжается строительство мостов. На восьми из девяти сейчас – активная стройка. Подрядчик ведёт погружение и армирование свай, бетонирование, монтаж балок пролётных строений.

- Кроме того, в этом году на участке дорожники приступят к укладке 10 км дороги в переходном типе покрытия, - рассказал начальник отдела развития и капитального ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Виктор Горбунов.

На участке км 1191 – км работают 170 человек и 70 единиц техники. Дорожники занимаются устройством «дорожной одежды», обочин, укреплением откосов георешёткой, установкой ограждений. В этом году на объекте планируется проложить 31 км дороги в переходном типе покрытия (щебне), сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU