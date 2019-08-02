Ямальская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по отмыванию денег
По искам надымского прокурора ограничен доступ к сайтам с запрещенной информацией. Это выяснилось в ходе мониторинга сети Интернет, сообщили в региональном ведомстве.
Так, посетителям двух сайтов предоставлялась возможность изучить материалы о способах уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
При этом вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием сайтов мог любой интернет-пользователь.
Прокурор Надыма предъявил в суд административный иск о признании информации, содержащейся на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. В результате доступ к сайтам заблокирован, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU