Ямальская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по отмыванию денег

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-02T15:35:46+03:00

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По искам надымского прокурора ограничен доступ к сайтам с запрещенной информацией. Это выяснилось в ходе мониторинга сети Интернет, сообщили в региональном ведомстве.

Так, посетителям двух сайтов предоставлялась возможность изучить материалы о способах уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

При этом вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием сайтов мог любой интернет-пользователь.

Прокурор Надыма предъявил в суд административный иск о признании информации, содержащейся на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. В результате доступ к сайтам заблокирован, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU