2019-08-02T14:36:29+03:00
Происшествия

В Мужи ночью в магазине поймали вора

29-летний рецидивист пытался вынести добычу на 10 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
В Мужи ночью в магазине поймали вора Фото: pixabay.comВ Мужи ночью в магазине поймали вора Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полицейские Шурышкарского района по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ночной кражи из магазина в селе Мужи.

Сообщение в дежурную часть поступило 1 августа. На месте преступления задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний неработающий, ранее судимый житель районного центра.

Злоумышленник через разбитое стекло ночью проник в помещения магазина, откуда пытался украсть товарно-материальных ценностей на сумму более 10 000 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Подозреваемого взяли под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надымском районе отменили режим повышенной готовности
Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»
Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии
На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи
В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом
За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы
ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок
Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер
В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив
Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов
За сутки на Ямале произошло восемь ДТП
Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры
На Ямале сохраняется ветреная погода
В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам
Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года
Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров
Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников
На Ямале протестируют ушные бирки оленей
Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами
На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей