В Мужи ночью в магазине поймали вора
Полицейские Шурышкарского района по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ночной кражи из магазина в селе Мужи.
Сообщение в дежурную часть поступило 1 августа. На месте преступления задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний неработающий, ранее судимый житель районного центра.
Злоумышленник через разбитое стекло ночью проник в помещения магазина, откуда пытался украсть товарно-материальных ценностей на сумму более 10 000 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Подозреваемого взяли под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU