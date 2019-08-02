СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-02T14:36:29+03:00

В Мужи ночью в магазине поймали вора Фото: pixabay.com

29-летний рецидивист пытался вынести добычу на 10 тысяч рублей

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Полицейские Шурышкарского района по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ночной кражи из магазина в селе Мужи.

Сообщение в дежурную часть поступило 1 августа. На месте преступления задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний неработающий, ранее судимый житель районного центра.

Злоумышленник через разбитое стекло ночью проник в помещения магазина, откуда пытался украсть товарно-материальных ценностей на сумму более 10 000 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Подозреваемого взяли под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU