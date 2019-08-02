2019-08-02T14:23:46+03:00
Общество

В Надымском районе отменили режим повышенной готовности

С начала пожароопасного периода был зарегистрирован 31 лесной пожар
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе отменили режим повышенной готовностиВ Надымском районе отменили режим повышенной готовностиФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Надымский район 2 августа перешел на повседневную деятельность, отменив режим «Повышенная готовность». К такому решению пришла комиссии по ЧС в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами.

С этого дня органы управления, силы и средства Надымского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЯНАО работают в режиме функционирования «Повседневная деятельность».

Как сообщили в администрации Надымского района, с начала пожароопасного периода на территории муниципалитета был зарегистрирован 31 природный пожар. Первое возгорание произошло 3 июня.

Все пожары потушены на общей площади 595,51 га. Действующих очагов нет. В Надымском районе установлен 1 класс пожарной опасности.

Помимо этого, со 2 августа окончен срок действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мужи ночью в магазине поймали вора
Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»
Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии
На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи
В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом
За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы
ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок
Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер
В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив
Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов
За сутки на Ямале произошло восемь ДТП
Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры
На Ямале сохраняется ветреная погода
В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам
Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года
Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров
Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников
На Ямале протестируют ушные бирки оленей
Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами
На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей