В Надымском районе отменили режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-02T14:23:46+03:00

С начала пожароопасного периода был зарегистрирован 31 лесной пожар

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Надымский район 2 августа перешел на повседневную деятельность, отменив режим «Повышенная готовность». К такому решению пришла комиссии по ЧС в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами.

С этого дня органы управления, силы и средства Надымского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЯНАО работают в режиме функционирования «Повседневная деятельность».

Как сообщили в администрации Надымского района, с начала пожароопасного периода на территории муниципалитета был зарегистрирован 31 природный пожар. Первое возгорание произошло 3 июня.

Все пожары потушены на общей площади 595,51 га. Действующих очагов нет. В Надымском районе установлен 1 класс пожарной опасности.

Помимо этого, со 2 августа окончен срок действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU