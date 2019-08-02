Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»
Проект «Чумовое лето» стартовал для тундровых семей, проживающих на рыболовецких угодьях Надо-Мара Тазовской тундры. Мероприятия проводятся как для детей, так и для взрослых.
Для старших кочевников культорганизатор Михаил Тибичи проводит развлекательную программу, которая включает в себя фотовыставки, спортивные соревнования и кинопоказы.
Детский досуг организуют трое школьников, трудоустроенные через центр занятости на период летних каникул. Они играют с ребятами в настольные игры, шахматы, рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством.
Культурно-досуговые мероприятия проводятся в специально оборудованной палатке, в которой имеются разнообразные настольные игры и установлен теннисный стол. Спортивные мероприятия организуются на свежем воздухе. Среди них соревнования по пляжному футболу, волейболу и перетягиванию каната. Добавим, что весь инвентарь приобретен за счет средств местного бюджета, сообщили в администрации Тазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU