Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-02T13:53:31+03:00

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Проект «Чумовое лето» стартовал для тундровых семей, проживающих на рыболовецких угодьях Надо-Мара Тазовской тундры. Мероприятия проводятся как для детей, так и для взрослых.

Для старших кочевников культорганизатор Михаил Тибичи проводит развлекательную программу, которая включает в себя фотовыставки, спортивные соревнования и кинопоказы.

Детский досуг организуют трое школьников, трудоустроенные через центр занятости на период летних каникул. Они играют с ребятами в настольные игры, шахматы, рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством.

Культурно-досуговые мероприятия проводятся в специально оборудованной палатке, в которой имеются разнообразные настольные игры и установлен теннисный стол. Спортивные мероприятия организуются на свежем воздухе. Среди них соревнования по пляжному футболу, волейболу и перетягиванию каната. Добавим, что весь инвентарь приобретен за счет средств местного бюджета, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU