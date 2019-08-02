2019-08-02T13:53:31+03:00
Общество

Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»

Для кочевников организовали содержательный и активный досуг
Анна Полякова
Поделиться:
Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето» Фото: tasu.ruДля семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето» Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Проект «Чумовое лето» стартовал для тундровых семей, проживающих на рыболовецких угодьях Надо-Мара Тазовской тундры. Мероприятия проводятся как для детей, так и для взрослых.

Для старших кочевников культорганизатор Михаил Тибичи проводит развлекательную программу, которая включает в себя фотовыставки, спортивные соревнования и кинопоказы.

Детский досуг организуют трое школьников, трудоустроенные через центр занятости на период летних каникул. Они играют с ребятами в настольные игры, шахматы, рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством.

Культурно-досуговые мероприятия проводятся в специально оборудованной палатке, в которой имеются разнообразные настольные игры и установлен теннисный стол. Спортивные мероприятия организуются на свежем воздухе. Среди них соревнования по пляжному футболу, волейболу и перетягиванию каната. Добавим, что весь инвентарь приобретен за счет средств местного бюджета, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мужи ночью в магазине поймали вора
В Надымском районе отменили режим повышенной готовности
Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии
На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи
В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом
За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы
ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок
Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер
В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив
Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов
За сутки на Ямале произошло восемь ДТП
Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры
На Ямале сохраняется ветреная погода
В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам
Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года
Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров
Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников
На Ямале протестируют ушные бирки оленей
Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами
На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей