Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-02T13:34:41+03:00

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На Ямале прошло расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры под руководством заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина. В мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Юрий Гулягин положительно оценил результаты работы ямальских коллег, в том числе уровень взаимодействия, выстроенного с правительством региона. За полгода ведомство выявило более 15 тысяч нарушений, внесло более 3 тысяч протестов, предъявило около 2,5 тысяч исков, инициировало возбуждение 34 уголовных дел.

Кроме того, благодаря работе ведомства было возмещено более 124 млн руб. ущерба окружающей среде, погашено в общей сложности 174 млн. руб. задолженностей за топливно-энергетические ресурсы, выплачено 310 млн руб. долгов по зарплате.

После заседания Юрий Гулягин организовал межведомственное совещание, посвященное обеспечению законности в области ЖКХ. Замгенерального прокурора отметил, что ситуация требует постоянного контроля.

Прокурорские проверки выявляли ряд нарушений, связанных с несоблюдением сроков выполнения ремонтных работ эксплуатирующими организациями, начисление платы за коммунальные услуги, постановкой на учёт бесхозных объектов ЖКХ. Упущения выявлялись и в работе правоохранительных служб.

- В ближайшие пять лет в округе будет реализована большая кампания по расселению аварийного фонда. К сожалению, в округе были случаи, когда вновь вводимые дома требовали ремонта. Этого нельзя допустить. Нужно подключать все уровни контроля: и государственный, и муниципальный, и со стороны надзорных органов, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

По итогам межведомственного совещания выработан комплекс мероприятий по недопущению нарушений в сфере ЖКХ. Прокуратура обеспечит контроль за его реализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU