2019-08-02T13:10:03+03:00
Общество

На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи

Всего было исследовано 152 пробы продуктов
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи Фото: pixabay.comНа Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале из оборота за полгода было изъято 276 килограммов плодоовощной продукции. При проверке 21 партии продуктов были обнаружены нарушения. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, отчитавшись о проведенном контроле за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции за первое полугодие.

Основной причинной изъятия из оборота стало отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. За выявленные нарушения было составлено 7 протоколов об административном правонарушении на сумму более 90 тысяч рублей.

Также ведомство сообщает, что за этот период всего было исследовано 152 пробы овощей, фруктов и ягод по санитарно-химическим показателям. 112 проб из них проверили на содержание нитратов, 27 проб - на содержание пестицидов, 206 проб - на токсические элементы (мышьяк, свинец, ртуть, кадмий), где все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

84 пробы по паразитологическим показателям и 57 пробы по микробиологическим показателям также прошли проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мужи ночью в магазине поймали вора
В Надымском районе отменили режим повышенной готовности
Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»
Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии
В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом
За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы
ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок
Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер
В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив
Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов
За сутки на Ямале произошло восемь ДТП
Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры
На Ямале сохраняется ветреная погода
В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам
Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года
Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров
Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников
На Ямале протестируют ушные бирки оленей
Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами
На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей