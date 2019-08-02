На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-02T13:10:03+03:00

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На Ямале из оборота за полгода было изъято 276 килограммов плодоовощной продукции. При проверке 21 партии продуктов были обнаружены нарушения. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, отчитавшись о проведенном контроле за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции за первое полугодие.

Основной причинной изъятия из оборота стало отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. За выявленные нарушения было составлено 7 протоколов об административном правонарушении на сумму более 90 тысяч рублей.

Также ведомство сообщает, что за этот период всего было исследовано 152 пробы овощей, фруктов и ягод по санитарно-химическим показателям. 112 проб из них проверили на содержание нитратов, 27 проб - на содержание пестицидов, 206 проб - на токсические элементы (мышьяк, свинец, ртуть, кадмий), где все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

84 пробы по паразитологическим показателям и 57 пробы по микробиологическим показателям также прошли проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU