На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи
На Ямале из оборота за полгода было изъято 276 килограммов плодоовощной продукции. При проверке 21 партии продуктов были обнаружены нарушения. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, отчитавшись о проведенном контроле за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции за первое полугодие.
Основной причинной изъятия из оборота стало отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. За выявленные нарушения было составлено 7 протоколов об административном правонарушении на сумму более 90 тысяч рублей.
Также ведомство сообщает, что за этот период всего было исследовано 152 пробы овощей, фруктов и ягод по санитарно-химическим показателям. 112 проб из них проверили на содержание нитратов, 27 проб - на содержание пестицидов, 206 проб - на токсические элементы (мышьяк, свинец, ртуть, кадмий), где все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.
84 пробы по паразитологическим показателям и 57 пробы по микробиологическим показателям также прошли проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU