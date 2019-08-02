В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-02T12:57:30+03:00

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В Ханымее Пуровского района бригада строителей заканчивает работы на площади в районе улицы Центральной. Здесь активно ведется и реконструкция парка отдыха. Одна из его «изюминок» - Аллея писателей. Бюсты Пушкина, Лермонтова, Блока и других представителей золотого фонда русской литературы уже установили. За фамилии именно этих классиков жители поселка голосовали на портале «Живем на Севере». Сейчас ханымейцы наблюдают за тем, как их решения претворяются в жизнь.

Кроме того, здесь смонтированы травмобезопасные покрытия для детских площадок, теперь в парке их будет две. Продолжают работы по мощению брусчаткой пешеходных дорожек, подготавливают места для установки малых архитектурных форм.

Реконструкция объектов благоустройства идет в рамках программы «Комфортная городская среда». В планах обновить четыре общественные территории. Две детские площадки по улице Заполярной и в квартале Школьном уже сдали в эксплуатацию, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU