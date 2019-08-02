На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В Ноябрьске ЯНАО мужчину признали виновным в убийстве местного жителя. Уголовное дело завели 28 марта 2019 года, когда при тушении пожара был обнаружен труп хозяина жилья. Кроме ожогов, на теле заметили и телесные повреждения криминального характера.
В ходе следствия выяснилось, что накануне трагедии 39-летний житель поселка УТДС Ноябрьска и его ранее судимый 33-летний гость мирно выпивали. Однако во время застолья приятели поссорились, и гость избил хозяина.
После конфликта хозяин квартиры лег спать, а пришедший никак не мог успокоиться после ссоры. Он вооружился молотком и восемь раз ударил по голове спящего мужчины. Следов преступления решил скрыть. Для этого поджег квартиру и скрылся с места преступления.
- Преступление раскрыли в течение одних суток. В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и дал самоизобличающие показания, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU