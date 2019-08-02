2019-08-02T11:41:45+03:00
Общество

На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом

Пилотный проект запущен в Лабытнанги
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом Фото: yanao.ruНа Ямале электросчётчики оснастят интеллектом Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале вводят систему сбора данных с приборов учёта электроэнергии по беспроводным сетям. Проект реализован в одном из домов города Лабвытнанги. Здесь установили семь счётчиков с модулем для дистанционного управления: шесть квартирных и один общеподъездный.

Построили умную систему компания «Ростелеком» совместно с ПАО «Передвижная энергетика», пояснили в правительстве ЯНАО.

- Внедрённую технологию можно отнести к разряду IoT (интернет вещей), когда устройства используют выход в сеть для взаимодействия друг с другом без участия человека, - пояснили в правительстве ЯНАО.

Цифровые технологии освобождают пользователей от лишней рутинной работы, а также они способны собрать и автоматически передать точные данные и сформировать необходимую статистику в зависимости от сферы применения.

Кроме того, сервис позволяет в режиме реального времени выявлять случаи хищения электроэнергии, а также удалённо управлять приборами учёта. Если по какой-либо причине информация со счётчика не поступила, система сама соберёт пропущенные показания.

Есть и другие важные функции. Например, если оператор получит сообщение о пожаре в доме, то сможет одним кликом отключить общедомовой прибор от подачи электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы
ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок
Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер
В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив
Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов
За сутки на Ямале произошло восемь ДТП
Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры
На Ямале сохраняется ветреная погода
В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам
Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года
Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров
Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников
На Ямале протестируют ушные бирки оленей
Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами
На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей