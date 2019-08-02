На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом
На Ямале вводят систему сбора данных с приборов учёта электроэнергии по беспроводным сетям. Проект реализован в одном из домов города Лабвытнанги. Здесь установили семь счётчиков с модулем для дистанционного управления: шесть квартирных и один общеподъездный.
Построили умную систему компания «Ростелеком» совместно с ПАО «Передвижная энергетика», пояснили в правительстве ЯНАО.
- Внедрённую технологию можно отнести к разряду IoT (интернет вещей), когда устройства используют выход в сеть для взаимодействия друг с другом без участия человека, - пояснили в правительстве ЯНАО.
Цифровые технологии освобождают пользователей от лишней рутинной работы, а также они способны собрать и автоматически передать точные данные и сформировать необходимую статистику в зависимости от сферы применения.
Кроме того, сервис позволяет в режиме реального времени выявлять случаи хищения электроэнергии, а также удалённо управлять приборами учёта. Если по какой-либо причине информация со счётчика не поступила, система сама соберёт пропущенные показания.
Есть и другие важные функции. Например, если оператор получит сообщение о пожаре в доме, то сможет одним кликом отключить общедомовой прибор от подачи электроэнергии.
ИСТОЧНИК KP.RU