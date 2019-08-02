На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-02T11:41:45+03:00

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На Ямале вводят систему сбора данных с приборов учёта электроэнергии по беспроводным сетям. Проект реализован в одном из домов города Лабвытнанги. Здесь установили семь счётчиков с модулем для дистанционного управления: шесть квартирных и один общеподъездный.

Построили умную систему компания «Ростелеком» совместно с ПАО «Передвижная энергетика», пояснили в правительстве ЯНАО.

- Внедрённую технологию можно отнести к разряду IoT (интернет вещей), когда устройства используют выход в сеть для взаимодействия друг с другом без участия человека, - пояснили в правительстве ЯНАО.

Цифровые технологии освобождают пользователей от лишней рутинной работы, а также они способны собрать и автоматически передать точные данные и сформировать необходимую статистику в зависимости от сферы применения.

Кроме того, сервис позволяет в режиме реального времени выявлять случаи хищения электроэнергии, а также удалённо управлять приборами учёта. Если по какой-либо причине информация со счётчика не поступила, система сама соберёт пропущенные показания.

Есть и другие важные функции. Например, если оператор получит сообщение о пожаре в доме, то сможет одним кликом отключить общедомовой прибор от подачи электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU