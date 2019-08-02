2019-08-02T10:36:14+03:00
Общество

За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»

Участники всероссийского движения готовы активно включиться в работу
Анна Полякова
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За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики» Фото: волонтеры-медики.рфЗа здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики» Фото: волонтеры-медики.рф
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В Пуровском районе открылось местное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Его возглавит сотрудник Уренгойского молодежного центра «Ровесник» Надежда Сульженко. Миссией движения является оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и возрождения традиций милосердия.

Пуровские участники движения готовы активно включиться в работу. Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и вносят вклад в формирование здоровья нации.

Добровольцы оказывают помощь медицинскому персоналу больниц, занимаются просвещением населения, участвуют в образовательных семинарах и тренингах, помогают в массовых мероприятиях, развивают кадровое донорство и многое другое, отметили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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