За здоровье жителей Пуровского района возьмутся «Волонтеры-медики»
В Пуровском районе открылось местное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Его возглавит сотрудник Уренгойского молодежного центра «Ровесник» Надежда Сульженко. Миссией движения является оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и возрождения традиций милосердия.
Пуровские участники движения готовы активно включиться в работу. Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и вносят вклад в формирование здоровья нации.
Добровольцы оказывают помощь медицинскому персоналу больниц, занимаются просвещением населения, участвуют в образовательных семинарах и тренингах, помогают в массовых мероприятиях, развивают кадровое донорство и многое другое, отметили в администрации Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU