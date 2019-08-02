2019-08-02T10:24:54+03:00
Общество

В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы

На все сеансы вход свободный
Анна Полякова
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В «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы Фото: yanao.ruВ «Ночь кино» ямальцам покажут лучшие отечественные фильмы Фото: yanao.ru
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Вместе со всей страной 24 августа ямальцы посмотрят лучшие отечественные фильмы, которые стали победителями всероссийского голосования. Нпомним, во всех субъектах РФ в 20:00 по местному времени пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». Акция пройдет уже в четвёртый раз. На все сеансы вход свободный.

Отметим, с 27 июня по 10 июля на сайте информационного агентства ТАСС проходило онлайн-голосование, которое и определило тройку отечественных фильмов. Именно они будут показаны в рамках акции.

Изначально в списке было 26 кинокартин. Лидерами народного голосования стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Показ фильмов на Ямале пройдёт на 33 площадках. В Салехарде акция пройдёт в кинозале окружного Центра национальных культур, в Ноябрьске – в ГДКиК «Русь», в Новом Уренгой – в ГДК «Октябрь», в Муравленко – в ГДК «Украина», сообщили в департаменте культуры округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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