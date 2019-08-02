2019-08-02T10:17:49+03:00
Происшествия

ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие

Во время предмонтажной подготовки загорелась газо-воздушная смесь
Анна Полякова
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ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочиеЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочиеФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело после ЧП производстве. Двое работников получили термические ожоги из-за возгорания газо-воздушной смеси.

Несчастный случай произошел утром 1 июля на территории строительного участка ООО «Ленгазспецстрой», находящегося в 80 километрах от города Тарко-Сале.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, это случилось во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод. Предварительно причиной происшествия стало нарушение должностными лицами, ответственными за безопасное выполнение строительных работ, технологии и процесса использования баллона с газом «пропан».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, непосредственно причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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