СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-02T10:17:49+03:00

ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие Фото: Ольга Крыльцова

Во время предмонтажной подготовки загорелась газо-воздушная смесь

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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело после ЧП производстве. Двое работников получили термические ожоги из-за возгорания газо-воздушной смеси.

Несчастный случай произошел утром 1 июля на территории строительного участка ООО «Ленгазспецстрой», находящегося в 80 километрах от города Тарко-Сале.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, это случилось во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод. Предварительно причиной происшествия стало нарушение должностными лицами, ответственными за безопасное выполнение строительных работ, технологии и процесса использования баллона с газом «пропан».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, непосредственно причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU