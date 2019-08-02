ЧП в Пуровском районе: на стройке обгорели рабочие
В Пуровском районе возбуждено уголовное дело после ЧП производстве. Двое работников получили термические ожоги из-за возгорания газо-воздушной смеси.
Несчастный случай произошел утром 1 июля на территории строительного участка ООО «Ленгазспецстрой», находящегося в 80 километрах от города Тарко-Сале.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, это случилось во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод. Предварительно причиной происшествия стало нарушение должностными лицами, ответственными за безопасное выполнение строительных работ, технологии и процесса использования баллона с газом «пропан».
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, непосредственно причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU