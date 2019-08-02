Капремонт многоквартирников в Салехарде завершат в срок

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-02T10:05:10+03:00

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В Салехарде капитальный ремонт жилфонда продолжается в штатном режиме. Ход работ проконтролировали представители департамента городского хозяйства, Салехардской дирекции единого заказчика и общественники.

На этот раз контролеры посетили три объекта. В доме №8 на улице Ленина ремонт завершается, здесь уже заменена кровля и инженерные коммуникационные системы водоотведения, вместо старого септика установили новый.

На Гагарина, 20 работает подрядчик из Ханты-Мансийска. Здесь обновят кровлю и фасады здания, также пройдет реконструкция крылец.

В жилом доме 6А на улице Глазкова работы на стадии завершения. Сейчас подрядчик занимается заменой входных дверей и ремонтом крылец.

- В случае возникновения каких-либо нюансов стараемся решить все оперативно. На сегодняшний день замечаний не выявлено, работы ведутся в штатном режиме и должны завершиться в установленные сроки, на некоторых объектах даже немного раньше, - комментирует начальник отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации города, Александр Моисеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU