Подарком к юбилею Пуровска станет новый сквер

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-02T09:45:26+03:00

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Жители Пуровска готовятся отметить 40-летие со дня основания поселка. Торжества пройдут в первую субботу сентября. Как рассказал глава муниципального образования Пуровское Владимир Никитин, жителей и гостей поселка ждет насыщенная программа, а главным подарком к юбилею должен стать новый обустроенный сквер «Первопроходцам Ямала».

- Сквер обретет современный облик. Здесь будут размещены детские игровые и спортивные комплексы, обустроены места для семейного отдыха, тротуарные дорожки, уличный монитор, обеспечено хорошее освещение, установлена доска почета и многое другое», - рассказал глава муниципалитета.

Его обустройство ведется в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Таково было решение самих местных жителей, которые голосовали за территорию на портале «Живём на Севере»,

Как сообщили в администрации Пуровского района, празднование юбилея будет проходить два дня. 6 сентября состоится спектакль «Пуровск - дорогами первопроходцев», поставленный силами местных самодеятельных артистов. 7 сентября будет организован праздничный концерт, парад трудовых коллективов, устроены развлечения для каждого гостя, для детей - отдельная игровая зона и программа. Пришедшие на праздник смогут попробовать блюда национальных кухонь. На празднике отметят и наградят каждого активного жителя поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU