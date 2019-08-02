В офисы «Уютного Ямала» поступило больше 20 инициатив

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-02T08:57:10+03:00

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За первые десять дней работы проектных офисов «Уютного Ямала» поступила 21 заявка от жителей региона. Наибольшая активность отмечена в Муравленко, Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Ямальском и Тазовском районах.

Напомним, инициативное бюджетирование с подачи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова запустили во всех ямальских муниципалитетах. Проект «Уютный Ямал» направлен, прежде всего, на вовлечение ямальцев в процесс планирования и расходования бюджетных средств.

Северяне могут предлагать проекты в сфере благоустройства города, ремонта общественных зон, дорог. Важные направления – экологические инициативы, культурные события, праздники. Также от жителей ждут идей по решению первоочередных проблем в сферах коммунального хозяйства, образования, культуры, массового спорта.

Проектные офисы будут работать до 19 августа. Предлагать свои инициативы можно двумя способами: через портал «Живем на Севере» и через специальные офисы. Волонтеры готовы принять идеи по улучшению жизни в городе в течение всего рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU