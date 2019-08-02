Ямальский пожарный занял призовое место в конкурсе профессионалов

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-02T08:24:52+03:00

Сослан Багаев из Пурпе стал вторым в России

Изменить размер текста: A A

Ямальский пожарный признан одним из лучших профессионалов в стране. Сослан Багаев стал вторым во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Огнеборец работает в пожарной части по охране посёлка Пурпе отряда противопожарной службы округа по Пуровскому району.

- Это – достойный результат, радостное для нашего ведомства и всего Ямала событие, - прокомментировал начальник управления противопожарной и спасательной деятельности профильного департамента Евгений Калашник.

В конкурсе участвовали лучшие пожарные из 15 регионов страны, все они – победители региональных этапов конкурса. Победителем конкурса стал Ильдар Мустафин из Башкирии, третье место – у Ахата Сарсенова из Астрахани. Церемония награждения состоится в Астрахани в четверг, 1 августа.

Напомним, конкурсанты соревновались в надевании боевой одежды и снаряжения, подъёме по штурмовой лестнице, преодолении полосы препятствий, беге на 1000-метровую дистанцию, а также в знании теории.

ИСТОЧНИК KP.RU