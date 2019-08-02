2019-08-02T07:55:45+03:00
Происшествия

За сутки на Ямале произошло восемь ДТП

Пострадали в авариях только автомобили
Анна Полякова
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За сутки на Ямале произошло восемь ДТП Фото: 89.mchs.gov.ruЗа сутки на Ямале произошло восемь ДТП Фото: 89.mchs.gov.ru
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, сообщает Госавтоинспекцмя ЯНАО.

Так, например, на 891 километре автодороги Сургут - Салехард произошло столкновение двух иномарок. Авария произошла 07:41 1 августа. Не поделили дорогу Nissan Almera и Kia Rio.

- К месту происшествия были направлены три человека личного состава, в распоряжении которых была одна единица спецтехники МЧС. Пострадавших нет, - пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2628 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 312 травмированы, в их числе - 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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