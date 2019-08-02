Многодетная ямальская семья получила надел после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-02T07:46:27+03:00

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По требованию прокуратуры многодетной семье из Надыма предоставлен земельный участок. Многодетная мать с 2014 года состояла на учете в администрации муниципального образования для бесплатного предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Однако органами местного самоуправления предусмотренная законом обязанность по формированию земельных участков исполнена не была, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор вынес главе муниципального образования Надымский район представление. После этого местные власти провели работу по формированию и утверждению перечня земельных участков.

Накануне семье для ведения личного подсобного хозяйства предоставлен в общую долевую собственность земельный участок площадью 907 кв.м на территории Надыма.

ИСТОЧНИК KP.RU