На Ямале сохраняется ветреная погода

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-02T07:34:13+03:00

Ситуацию на переправе через Обь лучше узнавать заблаговременно

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На территории Ямала 2 августа по-прежнему сохраняется ветреная погода. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Сильнее всего непогода проявит себя в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и на западе Пуровского районов. Температура днем +18…+23, местами +25…+30. При натекании облачности +12…+17, местами до +25 градусов.

- Порой погода вносит коррективы в транспортное сообщение между городами, поэтому важно заранее планировать свой маршрут, выезжать заблаговременно, уточнять об обстановке на переправе и в аэропорту, - советуют в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU