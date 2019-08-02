В Салехарде водоснабжение «Каприза» прошло по могилам

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-02T07:03:46+03:00

Врасти города и энергетики разбираются, как трубы оказались на территории кладбища

Изменить размер текста: A A

В Салехарде трубы тепло-водосетей проложили по могилам на старом кладбище. Факт нарушения подключения к сети в центре города обнаружил бдительный горожанин.

Сообщение об этом было направленно в адрес администрации города в сети интернет, а также опубликовано в одной из популярных социальных сетей. Событие вызвало широкий общественный резонанс.

Представители администрации города и АО «Салехардэнерго» тут же провели выездное совещание на месте. Выяснилось, что владелец магазина «Каприз» самовольно совершил вынос тепло-водосетей за пределы определенной и утвержденной схемы.

Фото: Администрация Салехарда

- В результате трубы оказались на территории кладбища. Будем отрабатывать с владельцем магазина вопрос по устранению нарушения в кротчайшие сроки, до наступления отопительного сезона, - пояснил замначальника департамента городского хозяйства администрации ямальской столицы Анатолий Рогожников.

Владелец торгового объекта по телефону пояснил представителям власти города, что подключение к тепло-водосетям произведено законно, что касается выноса труб, ответа не последовало.

На данный момент в адрес АО «Салехардэнерго» вынесено предписание разобраться в данной ситуации, и обязать предпринимателя привести подключение труб в соответствии с установленными нормами, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU