Отел оленей на Ямале прошел удачнее прошлого года

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-02T06:26:31+03:00

В этот сезон родилось на 8 тысяч животных больше

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Отёл оленей в этом году на Ямале прошёл благополучно, приплод принесли 80% важенок. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулёв.

По данным ведомства, в округе родилось 114 тысяч телят – на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Ожидается, что сдача оленей на убойные комплексы будет активной.

Убой северных оленей в регионе традиционно начинается в сентябре на фактории Паюта в Приуральском районе и длится до конца года. Пик заготовок оленины приходится на ноябрь-декабрь.

Кроме того, в ближайшее время в округ будут доставлены ещё два модульных заготовительных объекта – в Мужи и Тазовский. Планируется уже в этом сезоне ввести их в работу.

- Мы улучшаем техническую базу оленеводства, вкладываем бюджетные средства, чтобы качество продукции повышалось. И надеемся, что владельцы оленей в полной мере понимают свою ответственность и не станут пренебрегать законом», - подчеркнул представитель департамента АПК.

У оленеводческих хозяйств есть возможность промаркировать своё поголовье во время вакцинации оленей против сибирской язвы. В наличии у ветеринарных специалистов – более 190 тысяч бирок, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU