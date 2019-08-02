Погода на Ямале 2 августа: днем в отдельных районах - грозы
В пятницу, 2 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 7 м/с.
В Ноябрьске +24 градуса, переменная облачность. В середине дня - дождь с грозой. Ветер восточный 7 м/с.
В Новом Уренгое +20 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.
В Надыме +21 градус, солнечно. Ближе к ночи – небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 7 м/с.
В Губкинском +21 градус, ясная погода без осадков. Ветер восточный 8 м/с.
В Тарко-Сале +21 градус, солнечно, осадки не ожидаются. Восточный ветер 6 м/с.
В Муравленко +21 градус, облачно. В середине дня – кратковременный дождь, ближе к ночи - с грозой. Восточный ветер 9 м/с.
В Лабытнанги до +16 градусов. Дождь будет идти весь день. Восточный ветер 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU