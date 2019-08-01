«Дух Заполярья»: на остров Заячий высадятся сто волонтеров

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-01T16:17:39+03:00

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Более 300 волонтёров и лидеров общественных объединений из 25 регионов РФ и стран ближнего зарубежья пытались стать участниками Международного проекта «Дух Заполярья». Однако по результатам отбора испытать свои силы смогут 100 человек, средний возраст участников – 28 лет (самому младшему – 18, старшему – 46 лет).

Meet up «Дух Заполярья» пройдёт с 5 по 10 августа на острове Заячий на реке Собь, вблизи горного массива Рай-Из (Полярный Урал). Это практический курс, обучающий в реальных условиях навыкам поведения в суровой климатогеографической среде Арктики.

Это настоящее испытание физической силы и морального духа, синтез развлечения, образования и созидания, позволяющий каждому участнику не только открыть для себя Арктику и пути гармоничного пребывания и взаимодействия с этой территорией, но и максимально (и возможно, по-новому) раскрыть себя, свои способности и внутренний потенциал.

Помимо образовательной части запланировано проведение практико-ориентированной программы для участников. Специалисты Федерации спортивного туризма ЯНАО проведут для участников учебно-тренировочные сборы и командные соревнования.

- Мeet up «Дух Заполярья» проводится в третий раз в рамках национального проекта «Образование», - говорит директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Основной целью программы является формирование кадрового резерва волонтёров для участия в экологических проектах субъектов Арктической зоны РФ и других стран Арктического пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU