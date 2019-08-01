Двое ноябрян попались на уловки интернет-мошенников

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-01T16:01:53+03:00

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В ОМВД России по Ноябрьску возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Доверчивые горожане в общей сложности отдали аферистам более 225 000 рублей.

Оба ямальца обратились в дежурную часть 30 июля. В первом случае жертвой обмана стал покупатель автомобиля, который нашел на одном из сайтов объявление о продаже. Поговорив по телефону, мужчина перевел на номер банковской карты неизвестного 170 000 рублей. После этого телефон продавца не отвечал. Автомобиль до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Во втором случае мужчина на одном из интернет-сайтов оставил заявку для получения кредита. Позже ему позвонили неизвестные женщина и мужчина, представились сотрудниками банка и сообщили, что кредит предварительно одобрен и для его получения необходимо оплатить комиссию за перечисление денежных средств, доставку и страховку. Мужчина перевел более 55 000 рублей. После того, как ему снова позвонили и предложили опять произвести перевод, он понял, что его обманывают, и обратился в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU