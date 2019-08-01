На Ямале протестируют ушные бирки оленей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-01T15:44:15+03:00

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Ямал готовится провести опытные испытания системы электронного мечения северных оленей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя службы ветеринарии округа Станислав Закревский в ходе пресс-конференции в четверг, 1 августа.

Тестирование проведут специалисты из Москвы на стаде государственного научного учреждения «Ямальская сельскохозяйственная опытная станция», которое выпасается в предгорьях Полярного Урала.

Животным установят электронные бирки. Затем информацию об оленях занесут в единую информационную систему по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.

Она будет фиксировать санитарно-ветеринарные мероприятия (вакцинацию, обработки и прочее), которые проводятся с животными. Также планируется протестировать «пропускную систему». Электронные рамки с расстояния будут считывать информацию с электронной бирки животного. Олень, который не был привито, будет «забракован» и на убой не попадёт.

Маркировка оленей индивидуальными средствами мечения, или биркование – это обязанность владельцев животных, которая прописана в федеральном Законе «О ветеринарии». Наряду с вакцинацией это – одно из главных условий оборота безопасной продукции оленеводства.

Специалисты рассказали, что сегодня в округе продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы – уже привито почти 323,5 тыс. животных, или 59% от плана. Параллельно ветеринарные специалисты проводят бесплатное биркование оленей в стадах предприятий и частных оленеводческих хозяйствах – бирки получили уже 145 тыс. животных.

ИСТОЧНИК KP.RU