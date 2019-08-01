Таркосалинский Парк здоровья оснастят видеокамерами

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-01T14:44:05+03:00

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В Парке здоровья в Тарко-Сале в середине августа появятся камеры видеонаблюдения. Напомним, горожане, возмущенные вандализмом, предложили взять под охрану любимое место отдыха.

Помочь стражам правопорядка в скором времени помогут 18 IP-видеокамер, монтажом которых займется подрядная организация уже в ближайшие дни. Часть камер будут оснащены системой распознавания лиц. Срок окончания работ по контракту – 15 августа.

- На установку системы видеонаблюдения в городском парке управлению городского хозяйства направлено порядка пяти миллионов рублей. Согласно схеме размещения видеонаблюдения, на территории парка планируется установить IP-камеры, защищенные специальным термокожухом с возможностью работы при температуре воздуха от минус сорока до плюс пятидесяти градусов, а также смонтировать защитный антивандальный шкаф для принятия информации с видеокамер с размещением источника бесперебойного питания, - рассказали в администрации Пуровского района.

После установки объект будет интегрирован в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный район».

А пока специалисты управления городского хозяйства оценивают нанесенный ущерб и планируют дальнейшие работы по восстановлению зеленых насаждений и качелей.

ИСТОЧНИК KP.RU