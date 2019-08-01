2019-08-01T14:20:34+03:00
Происшествия

На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителей

Каждый десятый из них уже попадался нетрезвым за рулем
Анна Полякова
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На дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителейНа дорогах Ямала задержали более 1300 пьяных водителейФото: Ольга Крыльцова
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С начала 2019 года на ямальских дорогах задержано более 1300 нетрезвых водителей. Среди них и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие данные обнародовали сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Каждый десятый из задержанных, по данным ведомства, ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение, причем некоторые из них – не единожды.

С начала года по вине пьяных за рулем уже произошло 147 ДТП, в которых 3 человека погибли и 41 получил травмы различной степени тяжести.

Аварии, совершенные по вине нетрезвых водителей, нередко характеризуются тяжкими последствиями и вызывают широкий общественный резонанс. Одно из последних таких ДТП произошло накануне ранним утром на трассе Сургут – Салехард. Пьяный молодой человек без прав не справился с управлением. В результате ДТП водитель и его попутчица госпитализированы с различными травмами.

В тот же день в селе Толька Красноселькупского района пьяный водитель ВАЗа также без прав влетел в припаркованный автомобиль, в результате получил травму. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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