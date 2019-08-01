«Таврида» принесла ямальцам три гранта на 750 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-01T13:55:13+03:00

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В Крыму завершилась 11-ая смена «Видеоконтент» молодёжного форума «Таврида». Среди 400 молодых людей из 85 регионов страны, участвовавших в ней, десять человек представляли Ямал.

По итогам грантового конкурса три ямальских представленных проекта получили денежную поддержку на реализацию идеи, сообщили в департаменте молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Окружной молодёжный медиаканал «Я молод» получил 300 000 рублей на развитие и приобретение видеооборудования. Евгения Огородникова из Салехарда получила 300 000 рублей на проект «ProYamal» - блог о культуре и быте коренных малочисленных народов севера «от первого лица».

Айрат Лукманов из Ноябрьска получил грант на 150 000 рублей. Его идея – создание роликов с полезной информацией в формате реалити.

Напомним, 28 июля форум посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он рассказал о том, что Ямалу нужны новые интересные проекты, продвигающие округ как туристический регион и рассказывающие об изменениях, которые проходят на территории. Участники из регионов заявили о желании приехать на Ямал и реализовать свои медийные проекты, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU