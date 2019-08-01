Режим повышенной готовности в Пуровском районе отменили

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-01T13:36:27+03:00

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В Пуровском районе отменили режим функционирования «Повышенная готовность», введенный 22 июля. Такое решение было принято в последний день июля в связи со снижением класса пожарной опасности и ликвидацией всех природных пожаров на территории района.

Всего этим летом пуровские спасатели потушили 38 лесных пожаров на площади 989,5 гектаров.

Жара в регионе отступила, а с ней и высокая вероятность возгораний в зеленом массиве. По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, к утру 1 августа был локализован один пожара на территории региона. Это был сотый лесной пожар на Ямале с начала пожароопасного периода 2019 года.

Всего за это время сгорело 1840,4 гектаров лесного массива. Основными причинами природных лесных пожаров на Ямале, по данным специалистов, являлись жара и сухие грозы. Однако были единичные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU