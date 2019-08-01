Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился техникой для обслуживания багажа

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-01T13:23:01+03:00

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Аэропорт Новый Уренгой продолжает пополнять автопарк спецтехникой. В августе воздушная гавань примет на вооружение три ленточных транспортёра TLD-NBL, три багажных тягача TLD JST-20, а также багажные тележки для доставки багажа и грузов на воздушное судно и обратно.

– С помощью новой техники и внедрения современной технологии обработки багажа мы сможем снизить объём ручной погрузки и разгрузки, сократив тем самым время на подготовку к вылету воздушных судов, – отметил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

Преимущество поступившей в аэропорт техники в том, что она – более маневренная, экономичная и безопасная в эксплуатации. В ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет реализована масштабная программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации. До 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на более чем 70%, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU