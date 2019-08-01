Почти половина вызовов на телефоны ЕДДС оказались ложными

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-01T14:32:34+03:00

Почти половина вызовов на телефоны ЕДДС оказалась ложными Фото: pixabay.com

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Единая дежурно-диспетчерская служба города Ноябрьска обнародовала статистику вызовов. Информация была опубликована 1 августа на официальной странице в социальной сети «В Контакте».

Выяснилось, что с 1 июля по 31 июля 2019 года в систему 112 поступило – 5149 вызовов экстренных оперативных служб из них. В основном горожане ждали службу скорой медицинской помощи. Таких звонков оказалось 834. Полицию вызывали 734 раз. Срочное решение вопроса ЖКХ требовалось 114 раз. Помощь службы пожарной охраны требовалась в 55 случаях. Еще 11 юльских вызовов касались сферы деятельности «Ямалспаса».

Примечательно, что вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС оказалось почти половина 2531. Это автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU