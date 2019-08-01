2019-08-01T12:09:20+03:00
Общество

В Ханымее восстанавливают жилье после разгула стихии

Последствия грозового шторма - сорванные крыши, отключение электроэнергии
Поделиться:
В Ханымее восстанавливают жилье после разгула стихии Фото: puradm.ruВ Ханымее восстанавливают жилье после разгула стихии Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

У ханымейских строителей после июльского грозового шторма работ прибавилось. Ветер, бушевавший 4 июля, повредил четыре дома. Жители дома № 1 по улице Речной остались буквально без крыши над головой, ее унесло ветром. Жильцов многоквартирника сразу расселили во временный фонд, и приступили к восстановлению дома. Реконструкция кровли полностью завершена. Скоро здесь начнут обновление мест общего пользования.

Фото: puradm.ru

Фото: puradm.ru

Как сообщил руководитель управления муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханымея Азат Мектепкалиев, в 2019-ом ремонтные работы в этом доме запланированы не были. В этом году планируется найти возможность провести на этом доме проектно-изыскательские работы для того, чтобы утеплить фасад, обустроить цоколь, отмостку, и привести в соответствие с требованиями придомовую территорию, сообщили в администрации Пуровского района.

В ближайшее время строители восстановят кровлю частного дома по ул. Мира и многоквартирника в квартале Комсомольском, которые также пострадали от разгула стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске пожарные проверяют подготовку школ у новому учебному году
В Тазовском районе откроется этнографический парк
В Надыме потушили учебный пожар на складах нефти
На Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали
В Пуровском районе УК не спешат устранять нарушения пожарной безопасности
Новоуренгойская семья с четырьмя детьми несколько лет рисковала жизнью
На Ямале зарегистрировали сотый лесной пожар
В Тольке лихач, влетевший в стоящую машину, отказался от медосвидетельствования
В Новом Уренгое началась подготовка ко Всероссийской переписи-2020
Ямальские инвалиды будут сдавать нормы ГТО
Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами
На трассе Сургут-Салехард пьяный «гонщик» на Мерседесе вылетел в кювет
На вопросы ямальцев о раке ответит новый медицинский спецпроект
На Ямале стартует проект для бизнесменов старше 45 лет
В Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом
Погода на Ямале 1 августа: дождливый день