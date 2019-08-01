В Ханымее восстанавливают жилье после разгула стихии

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-01T12:09:20+03:00

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У ханымейских строителей после июльского грозового шторма работ прибавилось. Ветер, бушевавший 4 июля, повредил четыре дома. Жители дома № 1 по улице Речной остались буквально без крыши над головой, ее унесло ветром. Жильцов многоквартирника сразу расселили во временный фонд, и приступили к восстановлению дома. Реконструкция кровли полностью завершена. Скоро здесь начнут обновление мест общего пользования.

Фото: puradm.ru

Как сообщил руководитель управления муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханымея Азат Мектепкалиев, в 2019-ом ремонтные работы в этом доме запланированы не были. В этом году планируется найти возможность провести на этом доме проектно-изыскательские работы для того, чтобы утеплить фасад, обустроить цоколь, отмостку, и привести в соответствие с требованиями придомовую территорию, сообщили в администрации Пуровского района.

В ближайшее время строители восстановят кровлю частного дома по ул. Мира и многоквартирника в квартале Комсомольском, которые также пострадали от разгула стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU