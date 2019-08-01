В Ноябрьске пожарные проверяют подготовку школ у новому учебному году

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-01T11:45:00+03:00

В Ноябрьске началась проверка школ у новому учебному году Фото: 89.mchs.gov.ru

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Школы Ноябрьска проходят проверку. В городе начался второй этап по приёмке общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году. Перед него началом необходимо убедиться, что пожарная безопасность всех образовательных организаций города обеспечена на должном уровне.

Комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, департамента образования и представители пожарной охраны, оценила состояние учебных классов, спортивных, музыкальных и актовых залов, игровых площадок, пищеблоки и столовые.

Проверили наличие и работоспособность автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, заключение договоров на их техническое обслуживание, обеспеченность достаточным количеством эвакуационных путей и выходов и их надлежащее содержание, наличие и достаточность первичных средств пожаротушения.

- Серьезные нарушения отсутствуют, встречались незначительные нарушения режимного характера, которые устранялись на месте, - прокомментировал начальник нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тарабанов Леонид.

В ходе проверок с персоналом были проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и занятия по пользованию первичными средствами пожаротушения, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU