В Ноябрьске пожарные проверяют подготовку школ у новому учебному году
Школы Ноябрьска проходят проверку. В городе начался второй этап по приёмке общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году. Перед него началом необходимо убедиться, что пожарная безопасность всех образовательных организаций города обеспечена на должном уровне.
Комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, департамента образования и представители пожарной охраны, оценила состояние учебных классов, спортивных, музыкальных и актовых залов, игровых площадок, пищеблоки и столовые.
Проверили наличие и работоспособность автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, заключение договоров на их техническое обслуживание, обеспеченность достаточным количеством эвакуационных путей и выходов и их надлежащее содержание, наличие и достаточность первичных средств пожаротушения.
- Серьезные нарушения отсутствуют, встречались незначительные нарушения режимного характера, которые устранялись на месте, - прокомментировал начальник нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тарабанов Леонид.
В ходе проверок с персоналом были проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и занятия по пользованию первичными средствами пожаротушения, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU