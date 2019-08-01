2019-08-01T11:13:56+03:00
Общество

В Тазовском районе откроется этнографический парк

На территории установят чум, нарты и тотемные столбы
Анна Полякова
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В Тазовском районе откроется этнографический парк Фото: tasu.ruВ Тазовском районе откроется этнографический парк Фото: tasu.ruФото: Анна Полякова
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Деревня Тибей-Сале Тазовского района готовится принимать туристов. Совсем скоро здесь начнет работать природно-этнографический парк-музей. Проект «Тибей-Сале» в 2018 году получил грант Тюменской областной думы.

По задумке авторов проекта, туристы должны проникнуться атмосферой традиционного ненецкого быта. В парке установлен настоящий чум. Его обстановка будет полностью соответствует внутреннему убранству традиционного жилища ненцев.

Как рассказали в администрации Тазовского района, здесь будет установлена печка-буржуйка, стол для приема пищи, расстелены постели. В чуме будет размещен выставочный зал с предметами обихода, кухонной утварью, предметами одежды ненцев.

Рядом с чумом установят нарты и тотемные столбы. Неподалеку расположена изба, сохранившаяся с давних пор – здесь будет организован дом-музей, где обустроят комнату отдыха для туристов, который смогут здесь заночевать.

Некогда большая деревня Тибей-Сале сегодня насчитывает порядка двадцати местных жителей, которые полностью поддерживают идею создания туристического маршрута и готовы участвовать в реализации проекта совместно с работниками Тазовского музея.

Разработанный маршрут посещения этнографического парка позволит туристам попробовать свои силы в народных промыслах, освоить навыки рыбной ловли. Кроме этого, на территории парка можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению национального сувенира, обработке кожи рыбы, выделке шкур, приготовлению национальных блюд, а при желании остаться на ночлег в чуме.

Руководством Тазовского краеведческого музея рассматривает варианты сотрудничества с турагентствами для организации экскурсий в «Тибей-Сале».

ИСТОЧНИК KP.RU

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