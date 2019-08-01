2019-08-01T10:59:40+03:00
Происшествия

В Надыме потушили учебный пожар на складах нефти

В кротчайшие сроки условное ЧП ликвидировали
Анна Полякова
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В Надыме потушили учебный пожар на складах нефти Фото: 89.mchs.gov.ruВ Надыме потушили учебный пожар на складах нефти Фото: 89.mchs.gov.ru
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Надымские спасатели ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию. Пожарно–тактические учения прошли на складах нефти и нефтепродуктов.

По замыслу тренировки в результате разряда статического электричества произошло воспламенение паровоздушной смеси в резервуаре. Прогремел взрыв и розливом авиационного керосина на площади 80 м2. В результате взрыва сорвало крышу резервуара, горение происходит по всей площади зеркала резервуара и в обваловании. В кратчайшие сроки было организовано оцепление места аварии.

Первыми к месту вызова прибыли два отделения ведомственной пожарной охраны «Надымского авиапредприятия». После служба охраны встретила подразделения второй пожарно-спасательной части. Первостепенной задачей для пожарных - ликвидировать розлив горючей жидкости и охладить резервуар с авиационным топливом.

Когда с этим справились, к месту условного пожара прибыли основные силы и средства Надымского пожарно–спасательного гарнизона. По общему сигналу началась пенная атака. В кротчайшие сроки пожар в резервуаре был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Как отметил руководитель учений, начальник службы пожаротушения Павел Землянский отметил, основная цель таких учений - проверить действия и готовность личного состава всех видов пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований к совместной ликвидации пожаров на складах нефти и нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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