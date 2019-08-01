СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-01T10:38:06+03:00

На Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали Фото: tasu.ru

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На Ямале подвели итоги второго этапа вакцинации оленей против сибирской язвы. Удалось привить 56,5 тысяч животных, что на 16 тысяч больше планируемых показателей. Сейчас ветеринары готовятся к следующему этапу работы в тундре.

Третий, так называемый осенний, этап вакцинации начнётся ориентировочно 15 августа и продлится до октября. Семь прививочных бригад отправятся в Гыданскую тундру, где будут работать в районе реки Танамо, озер Ярато и Вэнто, а также в восточной и центральной частях Антипаютинской тундры, сообщает администрация Тазовского района.

- Остаётся обработать порядка 65 тысяч животных, чтобы выполнить плановые показатели 2019 года, - отметил начальник тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Одновременно с вакцинацией против сибирской язвы ветеринары проводят биркование оленпоголовья. К слову, требования к животным, которые идут на убой, в этом году ужесточаются. Теперь каждый олень должен не только пройти обязательную обработку, в том числе и против сибирской язвы, но и иметь индивидуальную бирку.

ИСТОЧНИК KP.RU