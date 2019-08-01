2019-08-01T10:38:06+03:00
Экономика

На Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали

Остаётся обработать порядка 65 тысяч животных
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали Фото: tasu.ruНа Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

На Ямале подвели итоги второго этапа вакцинации оленей против сибирской язвы. Удалось привить 56,5 тысяч животных, что на 16 тысяч больше планируемых показателей. Сейчас ветеринары готовятся к следующему этапу работы в тундре.

Третий, так называемый осенний, этап вакцинации начнётся ориентировочно 15 августа и продлится до октября. Семь прививочных бригад отправятся в Гыданскую тундру, где будут работать в районе реки Танамо, озер Ярато и Вэнто, а также в восточной и центральной частях Антипаютинской тундры, сообщает администрация Тазовского района.

- Остаётся обработать порядка 65 тысяч животных, чтобы выполнить плановые показатели 2019 года, - отметил начальник тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Одновременно с вакцинацией против сибирской язвы ветеринары проводят биркование оленпоголовья. К слову, требования к животным, которые идут на убой, в этом году ужесточаются. Теперь каждый олень должен не только пройти обязательную обработку, в том числе и против сибирской язвы, но и иметь индивидуальную бирку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханымее восстанавливают жилье после разгула стихии
В Ноябрьске пожарные проверяют подготовку школ у новому учебному году
В Тазовском районе откроется этнографический парк
В Надыме потушили учебный пожар на складах нефти
В Пуровском районе УК не спешат устранять нарушения пожарной безопасности
Новоуренгойская семья с четырьмя детьми несколько лет рисковала жизнью
На Ямале зарегистрировали сотый лесной пожар
В Тольке лихач, влетевший в стоящую машину, отказался от медосвидетельствования
В Новом Уренгое началась подготовка ко Всероссийской переписи-2020
Ямальские инвалиды будут сдавать нормы ГТО
Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами
На трассе Сургут-Салехард пьяный «гонщик» на Мерседесе вылетел в кювет
На вопросы ямальцев о раке ответит новый медицинский спецпроект
На Ямале стартует проект для бизнесменов старше 45 лет
В Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом
Погода на Ямале 1 августа: дождливый день