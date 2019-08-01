На Ямале от сибирской язвы привили больше оленей, чем планировали
На Ямале подвели итоги второго этапа вакцинации оленей против сибирской язвы. Удалось привить 56,5 тысяч животных, что на 16 тысяч больше планируемых показателей. Сейчас ветеринары готовятся к следующему этапу работы в тундре.
Третий, так называемый осенний, этап вакцинации начнётся ориентировочно 15 августа и продлится до октября. Семь прививочных бригад отправятся в Гыданскую тундру, где будут работать в районе реки Танамо, озер Ярато и Вэнто, а также в восточной и центральной частях Антипаютинской тундры, сообщает администрация Тазовского района.
- Остаётся обработать порядка 65 тысяч животных, чтобы выполнить плановые показатели 2019 года, - отметил начальник тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.
Одновременно с вакцинацией против сибирской язвы ветеринары проводят биркование оленпоголовья. К слову, требования к животным, которые идут на убой, в этом году ужесточаются. Теперь каждый олень должен не только пройти обязательную обработку, в том числе и против сибирской язвы, но и иметь индивидуальную бирку.
ИСТОЧНИК KP.RU