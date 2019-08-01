2019-08-01T10:25:10+03:00
Происшествия

В Пуровском районе УК не спешат устранять нарушения пожарной безопасности

Основными причинами ЧП стали короткие замыкания
Анна Полякова
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В Пуровском районе УК не спешат устранять нарушения пожарной безопасности Фото: 89.mchs.gov.ruВ Пуровском районе УК не спешат устранять нарушения пожарной безопасности Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Пуровском районе управляющие организации выполнили только 42 % рекомендованных противопожарных требований. Об этом сообщили на заседании КЧС, прошедшем под председательством первого замглавы района Нонны Фамбуловой. В ходе него подвели итоги операции «Жилье» за первое полугодие.

В поселениях района было проведено 2074 обследования жилого фонда, по итогам которых выдано более сотни предложений по устранению нарушений требований пожарной безопасности, отметили в администрации района.

Руководителям УК и ТСЖ рекомендовали усилить контроль за состоянием пожарной безопасности мест общего пользования в жилых домах, а главам муниципалитетов - запланировать к исполнению в 2020 году мероприятий по оказанию адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. Речь шла об установке автономных дымовых пожарных извещателей, ремонте ветхой электропроводки.

К слову, в первом полугодии на территории района произошло в два раза больше пожаров в жилом секторе, чем в прошлом году: восемь против четырех. При этом ущерб от них по сравнению с прошлым годом сократился на 30%. Основными причинами пожаров в жилье стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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