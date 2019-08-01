2019-08-01T10:10:49+03:00
Происшествия

Новоуренгойская семья с четырьмя детьми несколько лет рисковала жизнью

Ямальцы не могли получить законное жилье, оставаясь в опасном доме
Анна Полякова
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Новоуренгойская семья с четырьмя детьми несколько лет рисковала жизньюНовоуренгойская семья с четырьмя детьми несколько лет рисковала жизньюФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое многодетную семью переселили из аварийного дома только после прокурорского вмешательства. Глава семейства после многолетних мытарств обратился в апреле 2019 года к прокурору округа в приёмной Президента Российской Федерации в г. Салехарде.

Выяснилось, что семья с 4 детьми более трех лет проживала в жилом помещении, признанном аварийным и подлежащим сносу. В 2017 году вступило в законную силу решение суда, вынесенное по иску прокурора города, о предоставлении семье другого благоустроенного жилья.

На протяжении двух лет меры, направленные на принудительное исполнение решения суда, не принимались, а также предупреждение о привлечении к уголовной ответственности главе администрации города не вручались.

Только теперь руководителю УФССП России по ЯНАО внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Накануне, вопрос о предоставлении заявителю жилого помещения решен. Многодетной семье на условиях договора социального найма предоставлена двухэтажная четырехкомнатная квартира общей площадью 145 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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