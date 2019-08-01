На Ямале зарегистрировали сотый лесной пожар

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-01T09:48:38+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа утром локализовали лесной пожар, который действовал на площади одного гектара. Это было сотым природным возгоранием в регионе с начала пожароопасного периода 2019 года.

Всего за это время сгорело 1840,4 гектаров лесного массива. Основными причинами природных лесных пожаров на Ямале, по данным специалистов, являлись жара и сухие грозы. Однако были единичные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнём.

Ожидается, что в ближайшее время режим ограничений на посещение леса будет снят. Как сообщалось ранее, его ввели с 13 июля из-за повышения температуры воздуха. Ограничения по плану должны были действовать 21 день. Однако уточнялось, что при изменении погоды введенный режим может быть отменен досрочно. Эта мера направлена на недопущение угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU