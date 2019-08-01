СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-01T09:08:48+03:00

В Тольке лихач, влетевший в стоящую машину, отказался от медосвидетельствования Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В посёлке Толька Красноселькупского района водитель на отечественном автомобиле попал в ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, 31 июля около 16 часов 15 минут на ул. 70 лет Октября ВАЗ врезался в стоящий «Чери».

Известно, что водитель ВАЗа сел за руль автомобилем будучи лишенным прав. Он не справился с управлением и допустил наезд. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Уточняется, что в результате ДТП он получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано четырнадцать ДТП, в результате которых три человека травмированы.

С начала 2019 года в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 311 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU