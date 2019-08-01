В Новом Уренгое началась подготовка ко Всероссийской переписи-2020
В Новом Уренгое в ближайшее время начнется инвентаризация адресного хозяйства города. Об этом сообщили на заседании Территориальной комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Регистраторы будут проверять наличие указателей с наименованиями улиц, номеров подъездов и домов. Тут же оценят исправность освещения улиц и фасадного освещения домов. Было отмечено, что необходимо обратить особое внимание на дома, введенные за последние годы, а также расселенные жилые объекты.
- Официальная численность населения Нового Уренгоя примерно в два раза меньше реальной. Отсюда – нехватка узких специалистов в учреждениях здравоохранения, сотрудников органов правопорядка, поэтому граждане должны отнестись к этому мероприятию со всей ответственностью, - сообщает администрация города.
Стать переписчиком может любой гражданин РФ старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий в Новом Уренгое, уточнили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU