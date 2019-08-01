Ямальские инвалиды будут сдавать нормы ГТО

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-01T08:36:08+03:00

Для людей с ограниченными возможностями здоровья разработаны свои нормативы

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Нормативы комплекса ГТО разработали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это новшество в истории физической культуры и спорта России уже оценили ямальцы.

И первые желающие испытать свои силы не заставили себя ждать, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.

Среди них и любитель здорового образа жизни из Салехарда Александр Шмунк. В эти дни он выполняет нормативы ГТО. Как и все спортсмены, ямалец мечтает получить знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

Тесты для людей с ограниченными возможностями здоровья – «Для особой категории граждан» размещены на сайте gto.ru в рубрике «Нормативы».

ИСТОЧНИК KP.RU