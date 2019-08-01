Ямальские инвалиды будут сдавать нормы ГТО
Нормативы комплекса ГТО разработали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это новшество в истории физической культуры и спорта России уже оценили ямальцы.
И первые желающие испытать свои силы не заставили себя ждать, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.
Среди них и любитель здорового образа жизни из Салехарда Александр Шмунк. В эти дни он выполняет нормативы ГТО. Как и все спортсмены, ямалец мечтает получить знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне».
Тесты для людей с ограниченными возможностями здоровья – «Для особой категории граждан» размещены на сайте gto.ru в рубрике «Нормативы».
ИСТОЧНИК KP.RU