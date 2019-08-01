Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-01T08:14:12+03:00

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Глава Пуровского района Андрей Нестерук побывал на главном объекте муниципалитета – строительстве мостового перехода через реку Пур в районе Уренгоя. Нюансы строительных работ глава района обсудил с генеральным директором компании-застройщика Николаем Руссу.

Строительством занимается предприятие «Мостострой-11», возводившее мосты в Сургуте, в районе Ханты-Мансийска и в Надыме. Благодаря большому опыту строители идут с опережением графика. Работы между Коротчаево и Уренгоем ведутся с конца прошлого года. Завершить строительство планируют в конце 2020 года - на год раньше первоначального срока. На объекте работают десятки единиц строительной техники, все специалисты имеют высокую квалификацию, сообщает администрация Пуровского района.

Напомним, Пуровский мост — это крупнейший инфраструктурный проект в регионе, который осуществляется на условиях государственно-частного партнерства. Конструкция путепровода не помешает движению судов по реке. Для автомобилей организуют движение по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час. Для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб проезд будет бесплатным.

- Темп мостостроители набрали высокий, укрепляя надежду на досрочный ввод в эксплуатацию, - отметил глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU