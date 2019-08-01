СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-01T07:52:38+03:00

На трассе Сургут-Салехард пьяный «гонщик» на Мерседесе вылетел в кювет Фото: Госавтоинспекция Ямала

Сам автомобилист и его пассажир получили травмы и были госпитализированы

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На 488 километре автодороги Сургут-Салехард автомобиль Мерседес вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла около 5 часов 30 минут 31 июля. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Он превысил скорость, не учел особенности и состояние транспортного средства. В результате ДТП сам автомобилист и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых три человека травмированы.

С начала 2019 года в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 311 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU