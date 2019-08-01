2019-08-01T06:55:56+03:00
Общество

На Ямале стартует проект для бизнесменов старше 45 лет

Победители получат на реализацию своих идей до одного миллиона рублей
Анна Полякова
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На Ямале стартует проект для бизнесменов старше 45 лет Фото: yanao.ruНа Ямале стартует проект для бизнесменов старше 45 лет Фото: yanao.ru
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На Ямале сегодня, 1 августа, стартует уникальный конкурс бизнес-проектов «Время действовать». Его особенность заключается в выборе возрастной аудитории участников. Претендентами на миллион для воплощения идей могут стать предприниматели 45 лет и старше.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до конца августа. Дальше участников ждёт четырёхдневная образовательная программа, которую планируется провести в первой половине октября в Новом Уренгое. Её цель – подготовить конкурсантов к самостоятельной разработке авторских бизнес-проектов.

- В ноябре участники конкурса презентуют свои бизнес-проекты. Жюри определит победителей, каждый из которых получит на реализацию своих идей до 1 миллиона рублей, – рассказала директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.

Организатором выступает Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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