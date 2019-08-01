На вопросы ямальцев о раке ответит новый медицинский спецпроект

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-01T07:26:42+03:00

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Рак называют самым коварным недугом. Многие, услышав этот диагноз, опускают руки, ведь вокруг столько страшилок, историй о безуспешной борьбе и отчаянии. Онкоболезнь, и правда, до сих пор не изучена до конца, и таблетки от нее пока не существует. Но это не повод говорить о том, что рак - приговор.

Новый медицинский проект собрал самую полезную информацию о профилактике, диагностике и лечении рака. На его страницах можно узнать рекомендации врачей, прочитать о современном подходе к борьбе с онкоболезнью и о возможности исцеления. Здесь же читатели найдут истории из жизни людей, столкнувшихся с этим страшным заболеванием.

Хотите знать больше о раке? Читайте проект "Рак - не приговор", делитесь полезной информацией с теми, кто вам дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU